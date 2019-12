Les raccourcis clavier de Bash

En tant qu’adminsys, le terminal est probablement l’application dans laquelle je passe le plus de temps. Du coup, afin d’être le plus efficace possible, ça vaut peut-être le coup d’apprendre à s’en servir efficacement. Notamment via les raccourcis clavier qui peuvent permettre de gagner en confort et en temps.

Voici donc une petite liste des combinaisons que je trouve potentiellement intéressantes. Avec, en bonus, la signification derrière le choix de la touche, quand je la connais et/ou qu’il y en a une, ce qui peut aider à retenir la combinaison le cas échéant.

Petite précision, ces raccourcis ne sont pas spécifiquement liés à Bash, mais (pour la plupart) à la bibliothèque Readline (utilisée par Bash, entre autres). Merci à Olm pour la remarque.

Déplacement

Ctrl + A : aller au début de la ligne

Ctrl + E : aller à la fin de la ligne ( E nd)

Ctrl + F : aller un caractère en avant ( F orward)

Ctrl + B : aller un caractère en arrière ( B ackward)

Alt + B : aller un mot en arrière ( B ackward)

Alt + F : aller un mot en avant ( F orward)

aller un mot en avant ( orward) Ctrl + XX : aller et revenir entre le début de la ligne et la position actuelle du curseur

aller et revenir entre le début de la ligne et la position actuelle du curseur Ctrl + L : vider le terminal

Historique

Ctrl + P : afficher la commande précédente dans l’historique ( P revious)

Ctrl + N : afficher la commande suivante dans l'historique ( N ext)

Alt + < : aller au début de l'historique

Alt + > : aller à la fin de l'historique

: aller à la fin de l’historique Ctrl + R : rechercher une commande ( R everse) ensuite il suffit de commencer à écrire les caractères de la commande en question Ctrl + R : remonter dans l’historique de recherche Ctrl + S : redescendre dans l’historique de recherche, si ce n’est pas déjà utilisé par le contrôle de flux, ce qui est généralement le cas ( S earch) Ctrl + G : quitter la recherche sans rien exécuter

Alt + R : annuler les changements en cours dans une commande de l'historique ( R evert)

Alt + . ou Alt + _ : insérer la dernière chaîne de caractères de la commande précédente
répéter la commande pour remonter dans l'historique

Modification

Ctrl + U : supprimer avant le curseur jusqu’au début de la ligne

Ctrl + K : supprimer depuis le curseur jusqu'à la fin de la ligne ( K illing)

Ctrl + W : supprimer avant le curseur jusqu'au début de la chaîne

Alt + D : supprimer depuis le curseur jusqu'à la fin de la chaîne

Ctrl + Y : restaurer ce qui a été supprimé avec l'une des combinaisons ( Y anking)
Alt + Y : remonter de l'historique du « kill ring » et ainsi restaurer d'anciennes suppressions

Ctrl + D : supprimer le caractère sous le curseur, comme Suppr

Ctrl + H : supprimer le caractère avant le curseur, comme Retour

: supprimer le caractère avant le curseur, comme Ctrl + J ou Ctrl + M : valide la commande, comme Entrée

Alt + U : mettre en majuscule depuis le curseur jusqu'à la fin de la chaîne ( U ppercase)

Alt + L : mettre en minuscule depuis le curseur jusqu'à la fin de la chaîne ( L owercase)

: mettre en minuscule depuis le curseur jusqu’à la fin de la chaîne ( owercase) Alt + C : mettre en majuscule le caractère sous le curseur (Capitalize)

Alt + T : inverser les deux chaînes avant le curseur ( T ranspose)

: inverser les deux chaînes avant le curseur ( ranspose) Ctrl + T : inverser les deux derniers caractères depuis le curseur (Transpose)

Alt + # : insérer un # au début de la ligne et valider
ça revient à insérer un commentaire dans l'historique de bash

Ctrl + V : fait que le prochain caractère tapé est inséré en « V erbatim »
faites Ctrl + V et appuyer Entrée en suite pour voir ce que ça fait concrètement, ça peut servir pour insérer une tabulation par exemple

Ctrl + Insert ou Ctrl + Shift + C : copier

Shift + Insert ou Ctrl + Shift + V : coller
l'avantage de la combinaison avec Insert c'est qu'elle fonctionne partout

Complétion

Tab : compléter l’élément (commande, chemin, arguments) sous le curseur

: compléter l’élément (commande, chemin, arguments) sous le curseur Alt + ? : afficher les complétions possibles

: afficher les complétions possibles Alt + * : insérer toutes les complétions possibles

Ctrl + X ( : commencer l’enregistrement d’une macro

: commencer l’enregistrement d’une macro Ctrl + X ) : terminer l’enregistrement d’une macro

: terminer l’enregistrement d’une macro Ctrl + X E : exécuter la macro précédemment enregistrée

Divers

Ctrl + C : arrêter la commande en cours

Ctrl + Z : suspendre le programme en cours
il faut saisir la commande fg (foreground) pour reprendre le programme

Shift + PgUp : faire défiler vers le haut une « page »

Shift + PgDn : faire défiler vers le bas une « page »

Ctrl + Shift + Haut : faire défiler vers le haut une ligne

: faire défiler vers le haut une ligne Ctrl + Shift + Bas : faire défiler vers le bas une ligne

Pour en savoir plus